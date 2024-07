Słyszą "Lady Gaga" od razu nasza wyobraźnia stawia przed oczami dziewczynę w stylizacji bazującej na granicy dobrego smaku i kontrowersji. Mięsna sukienka to już klasyk, który mocno zapisał się w historii show-biznesu. A jak gwiazda wygląda na co dzień, kiedy schodzi ze sceny i zmywa makijaż? Na to pytanie odpowiedzi szukało wielu paparazzich na całym świecie ostatecznie kończąc ze zdjęciami w gigantycznych okularach zasłaniających pół twarzy.

Lady Gaga postanowiła sama pokazać swoją "prawdziwą twarz" i na Facebooku udostępniła zdjęcie na którym pozuje bez makijażu.

