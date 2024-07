Michelle Williams słynie ze świetnego stylu. Aktorka, która ostatnio wystąpiła w słynnej ekranizacji "OZ, Wielki i Potężny", od jakiegoś czasu nosiła krótką fryzurkę. Ten chłopięcy look bardzo do niej pasował i wszyscy przyzwyczaili się do tej stylówki.

Ostatnio Michelle Williams pojawiła się w pięknym wiosennym komplecie oraz z...wygoloną po jednej stronie głową. Dłuższe kosmyki opadające po przeciwnej stronie wykreowały punkowy look, którego się po niej nie spodziewałyśmy. Niemniej Michelle Williams w nowej fryzurze wygląda równie stylowo, co wcześniej. Odrobinę jaśniejszy odcień i mocne cieniowanie, to fryzura w stylu Miley Cyrus lub Rihanny. Jak Myślicie, pasuje ona poważnej, hollywoodzkiej aktorce?

Zobaczcie więcej zdjęć Michelle Williams w nowej fryzurze: