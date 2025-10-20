Tegoroczna gala odbyła się w wyjątkowej scenerii – warszawskim muzeum POLIN. Wydarzenie, transmitowane wyłącznie w internecie, poprowadzili Agnieszka Hyży i Błażej Stencel. To właśnie oni nadali ton całej uroczystości, choć – jak sami przyznali – o jednej z kategorii nie wiedzieli aż do momentu wręczenia nagrody. Łącznie wręczono dziewięć statuetek, z czego jedna była nagrodą specjalną.

"Telekamery 2025": Zwycięzcy w kategorii Aktor i Aktorka

To był wieczór pełen emocji, ale jedno nazwisko wybrzmiało szczególnie mocno – Vanessa Aleksander. Młoda gwiazda triumfowała w kategorii Aktorka już drugi rok z rzędu, co wywołało poruszenie wśród widzów i internautów. Jej nazwisko wyczytał ze sceny Piotr Głowacki, choć sama laureatka nie była obecna podczas gali.

W kategorii Aktor triumfował Adam Woronowicz, który zebrał ogromne brawa za swoją wybitną grę aktorską. Telekamera 2025 była dla niego symbolicznym potwierdzeniem uznania widzów. Aktor jednak także nie był obecny na gali i nagrodę w jego imieniu odebrała jego agentka.

"M jak miłość" z tajną nagrodą specjalną z okazji 25-lecia

Największym zaskoczeniem wieczoru okazała się specjalna nagroda dla serialu "M jak miłość", przyznana z okazji 25-lecia emisji. Co ciekawe, kategoria tej nagrody była utrzymywana w tajemnicy aż do samego końca – nawet prowadzący nie mieli pojęcia, komu przypadnie statuetka. Nagrodę w imieniu całej ekipy odebrała Małgorzata Pieńkowska. To ukoronowanie ćwierćwiecza obecności serialu w domach Polaków.

"Telekamery 2025": Oto zwycięzcy pozostałych kategorii

Podczas 28. edycji Telekamer Tele Tygodnia wręczono statuetki w ośmiu głównych kategoriach oraz jedną specjalną. Pełna lista zwycięzców przedstawia się następująco:

Aktorka : Vanessa Aleksander

: Vanessa Aleksander Aktor : Adam Woronowicz

: Adam Woronowicz Serial : "Szpital św. Anny"

: "Szpital św. Anny" Juror : Stefano Terrazzino

: Stefano Terrazzino Komentator/Dziennikarz sportowy : Aldona Marciniak

: Aldona Marciniak Format rozrywkowy : "Awantura o kasę"

: "Awantura o kasę" Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show : Krzysztof Ibisz

: Krzysztof Ibisz Olśnienie Tele Tygodnia : Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski

: Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski Nagroda specjalna: "M jak miłość" (z okazji 25-lecia)

Fot. AKPA Piętka Mieszko

