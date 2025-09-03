Joanna Liszowska szaleje na parkiecie z Robertem Kochankiem. Impreza trwała niemal do rana
Joanna Liszowska znów zaskoczyła! Aktorka rozgrzała warszawski klub do czerwoności, tańcząc z Robertem Kochankiem do 3 nad ranem. Uwagę zwraca stylizacja gwiazdy "Przyjaciółek". Mamy zdjęcia z tej gorącej nocy!
Joanna Liszowska, 46-letnia aktorka znana z seriali "Przyjaciółki" i "Szpital Św. Anny", postanowiła oderwać się od zawodowych obowiązków i zaszaleć w jednym z modnych warszawskich klubów. Gwiazda pojawiła się w Piano Barze mieszczącym się w Fabryce Norblina. To nie był jej pierwszy raz w tym miejscu – jak donosi "Super Express", Liszowska bywa tam regularnie. Zobaczcie, jak bawiła się Joanna Liszowska!
Joanna Liszowska rozgrzała parkiet w warszawskim klubie
Ten wieczór zaczął się spokojnie, w gronie znajomych, ale szybko przerodził się w gorącą imprezę. Joanna Liszowska dała się ponieść rytmom muzyki, dominując parkiet energią i ekspresją. Wśród bawiących się osób aktorka była wyraźnie rozpoznawalna. Jej fryzura z burzą loków i odważna stylizacja przykuwały uwagę. Joanna Liszowska zdecydowała się na krótką sukienkę z frędzlami i jasne kowbojki. Trzeba przyznać, że gwiazda "Przyjaciółek" wie, jak zwrócić na siebie uwagę nie tylko innych klubowiczów, ale i paparazzi.
Tańce Joanny Liszowskiej z Robertem Kochankiem
W klubie doszło do niespodziewanego spotkania. Joanna Liszowska miała spotkać swojego dawnego tanecznego partnera z programu "Taniec z Gwiazdami" - Roberta Kochanka. Para występowała razem w czwartej edycji programu w 2006 roku, a ich taneczne występy przeszły do historii programu.
Według relacji świadków obecnych na miejscu, ponowne spotkanie na parkiecie było jak podróż w czasie. Robert Kochanek i Joanna Liszowska zatańczyli z taką samą pasją jak niemal 20 lat wcześniej.
Joanna Liszowska w fantastycznym humorze bawiła się na parkiecie. Przyszła do klubu ze znajomymi, a na miejscu niespodziewanie spotkała Roberta Kochanka, który był jej partnerem w 'Tańcu z Gwiazdami'. Wtedy parkiet zapłonął, zaczęli tańczyć jakby byli sami. Aktorka wychodziła co jakiś czas na papierosa ze znajomymi, a imprezę opuściła po 3 nad ranem.
Joanna Liszowska w napiętym grafiku znalazła czas, aby z przyjaciółmi wybrać się do jednego z modnych, warszawskich klubów. Aktorka nie ukrywa, że kocha taniec.
I właśnie po raz kolejny to udowodniła. Gwiazda "Przyjaciółek" szalała na parkiecie, a kiedy spotkała Roberta Kochanka, z którym tańczyła w "Tańcu z Gwiazdami" pląsy nabrały zupełnie innego wymiaru.
Na zdjęciach uchwyconych przez paparazzi widać, że Joanna Liszowska tego wieczoru doskonale się bawiła.
Uśmiech nie schodził z jej twarzy, a na uwagę zasługuje też stylizacja. Sukienka z frędzlami, błyszcząca sukienka to idealny look na imprezę.
O 3 nad ranem Joanna Liszowska zdecydowała się zakończyć ten imprezowy wieczór.