Joanna Liszowska, 46-letnia aktorka znana z seriali "Przyjaciółki" i "Szpital Św. Anny", postanowiła oderwać się od zawodowych obowiązków i zaszaleć w jednym z modnych warszawskich klubów. Gwiazda pojawiła się w Piano Barze mieszczącym się w Fabryce Norblina. To nie był jej pierwszy raz w tym miejscu – jak donosi "Super Express", Liszowska bywa tam regularnie. Zobaczcie, jak bawiła się Joanna Liszowska!

Joanna Liszowska rozgrzała parkiet w warszawskim klubie

Ten wieczór zaczął się spokojnie, w gronie znajomych, ale szybko przerodził się w gorącą imprezę. Joanna Liszowska dała się ponieść rytmom muzyki, dominując parkiet energią i ekspresją. Wśród bawiących się osób aktorka była wyraźnie rozpoznawalna. Jej fryzura z burzą loków i odważna stylizacja przykuwały uwagę. Joanna Liszowska zdecydowała się na krótką sukienkę z frędzlami i jasne kowbojki. Trzeba przyznać, że gwiazda "Przyjaciółek" wie, jak zwrócić na siebie uwagę nie tylko innych klubowiczów, ale i paparazzi.

Tańce Joanny Liszowskiej z Robertem Kochankiem

W klubie doszło do niespodziewanego spotkania. Joanna Liszowska miała spotkać swojego dawnego tanecznego partnera z programu "Taniec z Gwiazdami" - Roberta Kochanka. Para występowała razem w czwartej edycji programu w 2006 roku, a ich taneczne występy przeszły do historii programu.

Według relacji świadków obecnych na miejscu, ponowne spotkanie na parkiecie było jak podróż w czasie. Robert Kochanek i Joanna Liszowska zatańczyli z taką samą pasją jak niemal 20 lat wcześniej.

Joanna Liszowska w fantastycznym humorze bawiła się na parkiecie. Przyszła do klubu ze znajomymi, a na miejscu niespodziewanie spotkała Roberta Kochanka, który był jej partnerem w 'Tańcu z Gwiazdami'. Wtedy parkiet zapłonął, zaczęli tańczyć jakby byli sami. Aktorka wychodziła co jakiś czas na papierosa ze znajomymi, a imprezę opuściła po 3 nad ranem. - 'Super Expres

