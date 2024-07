Nie ma wątpliwości, że najgłośniejszą sprawą tego tygodnia, a w perspektywie nawet kilku lat, jest wypadek spowodowany przez Dariusza K. Były mąż Edyty Górniak potrącił śmiertelnie kobietę, będąc w dodatku pod wpływem narkotyków. W szczególnie niezręcznej sytuacji została postawiona właśnie wokalistka, ale udało jej się zachować z klasą. Przypomnijmy: Edyta Górniak szybko zareagowała na wieści o wypadku Dariusza K. Jest oficjalny komentarz

Sprawa poruszyła też inne postacie z show-biznesu. Postawę Dariusza K. mocno skrytykowała m.in. Karolina Korwin Piotrowska, a teraz w podobnym tonie wypowiedział się Filip Chajzer. Reporter na swoim Facebooku zamieścił krótki, acz bardzo dobitny wpis, w którym nawiązuje do markowych butów podejrzanego.



Tak dosadne ujęcie sprawy nie spodobało się wielu fanom dziennikarza, rozwinął więc swoją myśl i ubrał w nieco bardziej eleganckie słowa.

Okazuje się też, że Chajzer był na miejscu zdarzenia zaledwie kilka minut po wypadku. Jak twierdzi, Dariusz K. nie wyglądał na specjalnie przejętego całą sytuacją.



Byłem tam na miejscu. Jechałem na rowerze KENem, kilka minut po wypadku. Nie wyglądał na przejętego. Raczej jakby miał to w dupie. Kumpel przekonywał mnie nawet, że ta kobieta na bank żyje skoro on taki wyluzowany. Ludzie mówili, że mógł jechać nawet 120km/h ale to ludzie. Mówić mogli wszystko - podkreśla Filip.