Tegoroczny festiwal w Opolu ostatecznie odbędzie się w dniach 15-17.09 w Opolu. Kto jeszcze wystąpi podczas trzech dni koncertowych?

Oto pełna lista gwiazda Opola 2017:

Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Doda, Cleo, Gromee, Zakopower, Katarzyna Cerekwicka, Izabela Trojanowska, Ania Wyszkoni, Arek Kłusowski, Mateusz Ziółko, Feel, Pectus, Bracia, Norbi, Monika Lewczuk, Antek Smykiewicz, Natalia Szroeder, Rafał Brzozowski, Kasia Popowska, Marek Kościkiewicz, Lanberry, Szymon Wydra i Carpe Diem, Natalia Sikora, Jan Pietrzak, Marlena Drozdowska, Piotr Cugowski, Stanisław Klawe, Grupa Świt, Andrzej Lampert, Marcin Wyrostek, Damian Ukeje, Kozak System, Blue Cafe, Opole Gospel Choir, Jan Kliment, Krzysztof Kiljański, Patrycja Zarychta, NaVi, Kombi, Omen, Stan Borys, Krzysztof Jary Jaryczewski, No to co, Jan Borysewicz, Andrzej Dąbrowski, Kapitan Nemo, Ryszard Rynkowski, Ryszard Makowski, Papa D., Tercet Egzotyczny, Formacja Nieżywych Schabuff, Marcin Urban Band, Agnieszka Twardowska, Szymon Pejski, Dominika Ptak, Karolina Leszko, Leon, Moa, Octavia, Ogień Ravel, Sen, Aneta Nayan i BBR&G.

