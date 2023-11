Ubrania w groszki warto mieć w szafie, ponieważ pasują zarówno do eleganckich, jak i casualowych stylizacji. Okrągłe zdobienia na sukienkach i bluzkach dodają uroku oraz sprawiają, że kobieta może poczuć się seksownie.

Poza groszkami, popularnym rodzajem zdobień są również paski, nie tylko marynarskie, ale także kolorowe, oraz kwiatki (drobna łączka lub duże kwiaty).

Sukienki w grochy i bluzki w groszki - kto może je nosić?

Sukienki w grochy i bluzki w groszki są elementem zarówno klasycznych stylizacji, jak i tych na co dzień. Z tego względu może je nosić każda kobieta, która chce być modna. Najbardziej znanym wzorem są białe groszki na czarnym tle. Sukienkę z takim printem można założyć na oficjalne wyjście (np. imprezę firmową) lub nieoficjalne (np. wypad na wodę). Projektanci oraz firmy odzieżowe stawiają również na kolor. Dzięki wielobarwnym kropkom na ubraniach kobieta może podkreślić atuty oraz urodę.

Sukienki w grochy i bluzki w groszki - stylizacje w stylu retro

Najmodniejsze są stylizacje w stylu retro. Zakładając granatową sukienkę w białe groszki na imprezę, dobierzmy do niej czerwone szpilki, a usta pomalujmy bordową matową szminką. Charakteru stylizacji doda również czerwona marynarka oraz paznokcie pomalowane na ciemny metaliczny kolor (np. czarny). Warto również zdecydować się na brązowe dodatki (kurtka ze skóry oraz zamszowe buty na słupku). Do białej bluzki w czarne groszki można założyć czarną skórzaną spódnicę dodającą pazura lub czarne klasyczne cygaretki. W chłodniejsze dni można otulić się dopasowanym kardiganem bądź swetrem z okrągłym dekoltem.

Sukienki w grochy i bluzki w groszki - jakie dodatki najbardziej pasują?

W zależności od wyboru stylizacji, można zdecydować się na różne dodatki. Najpopularniejszym dodatkiem do looku pin-up będzie czerwony szal. Jeśli kobieta zdecydowała się założyć sukienkę w grochy na co dzień, może dobrać do niej błyszczące kolczyki z dużymi kamieniami oraz adidasy, które sprawią, że stylizacja będzie awangardowa. Dobrym rozwiązaniem jest również nałożenie satynowej opaski na pofalowane włosy oraz zrobienie makijażu smoky eyes, które nada głębię spojrzeniu.