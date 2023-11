4 z 6

Trzeci dzień Festiwalu w Opolu, czyli niedziela (17 września), to termin koncertu "Od Opola do Opola", w czasie którego zaprezentowane zostaną największe przeboje minionego roku. Festiwal w Opolu zakończy się koncertem "After Party". Kto wystąpi w tym roku w Opolu? Pełna lista nazwisk na następnej stronie!