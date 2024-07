Przemówienie Dody z Gali Gwiazd Plejady odbiło się szerokim echem w polskich mediach. Artystka w ponad 6-minutowym wystąpieniu poruszyła temat hejtu, kontrowersji związanych z jej osobą, a także zaapelowała do wszystkich innych gwiazd o to, żeby się wspierały na co dzień. Skąd pomysł na tak mocne i odważne przemówienie?

Reklama

Zobacz: Doda przeznaczyła samochód na aukcję charytatywną i padła ofiarą oszusta! Jak do tego doszło?

Dlaczego Doda zdecydowała się je wygłosić właśnie teraz? Zobaczcie nasz materiał!

Zobacz także: Doda o cenzurze w TVP: "Inna piosenkarka z chlebem i solą chodziła, żeby mnie zablokować!". Która?

Reklama

Doda - przemówienie z gali.