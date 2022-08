FEST Festival 2022: Szalone stylizacje gwiazd: Julia Wieniawa, Karolina Gilon, Oliwia Bieniuk...

Sylwia Madeńska z "Love Island" zachwyciła fanów swoją metamorfozą. Pokazała się w niecodziennym looku, a internauci natychmiast porównali ją do Jennifer Lopez! Niektórzy widzą również podobieństwo do Katarzyny Skrzyneckiej. Zgadzacie się z tymi porównaniami? Zobacz także: Sylwia Madeńska z "Love Island" uspokaja zmartwionych jej figurą... "Nie dogodzimy wszystkim" Sylwia Madeńska z "Love Island" w nowej fryzurze wygląda jak Jennifer Lopez Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" ponownie rozpoczynają intensywny czas treningów. Właśnie zaprezentowali swoje stylówki z planu do spotu promującego nadchodzącą edycję "Tańca z Gwiazdami". Sylwia dodała też zdjęcie, które zaintrygowało fanów: Szykuje się bardzo pracowita jesień 🙊 Jednak warto w tej całej bieganinie czasem zwolnić i zastanowić się co jest dla Ciebie najważniejsze 🥰 - napisała na Instagramie Na najnowszych zdjęciach widać, że ukochana Mikołaja Jędruszczaka nieco rozjaśniła włosy. Zaprezentowała się w niecodziennej dla siebie fryzurze. Loki plus makijaż autorstwa Ewy Mrozowskiej z "Gogglebox. Przed telewizorem", dodały jej wizerunkowi pazura, natomiast internauci niemal natychmiast dostrzegli podobieństwo do Jennifer Lopez. - Wyglądasz jak J.Lo na tym zdjęciu 😍 - Piękna nasza polska J. Lo❤️ Niektórzy jednak zauważyli także podobieństwo do polskiej aktorki i piosenkarki: Jesteś tutaj bardzo podobna do Pani Katarzyny Skrzyneckiej. 🌸 Zgadzacie się z tymi porównaniami? Zobacz także: Sylwia Madeńska z "Love Island" wciąż chudnie. Fani są zaniepokojeni jej coraz szczuplejszą sylwetką Internauci porównali Sylwią Madeńską z...