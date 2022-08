Oliwia Bieniuk w odważnej małej czarnej z prześwitami. Nie jest gotowa by wyjść w niej z domu!?

Oliwia Bieniuk ma za sobą emocjonujący rok. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka wkroczyła w dorosłość i ma za sobą egzaminy maturalne. Teraz wypoczywa w słonecznej Portugalii i zdecydowała się świętować początek wakacji w odważnej stylizacji. To zdjęcie wywołało w sieci niemałe kontrowersje! Oliwia Bieniuk planuje karierę modelki? Oliwia Bieniuk pochwaliła się odważnym zdjęciem z sesji zdjęciowej! Oliwia Bieniuk przed ukończeniem 18. roku życia wzięła udział w kilku sesjach zdjęciowych, pojawiła się w kampaniach reklamowych i zagrała epizody w filmach, jednak do tej pory to na nauce skupiała się przede wszystkim. Wygląda na to, że teraz córka Anny Przybylskiej coraz odważniej wkracza do polskiego show-biznesu. Już jesienią zobaczymy ją w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" , a na jej instagramowym koncie właśnie pojawiło się odważne zdjęcie w bikini z dekoltem do pasa. Finally summer ❤️‍🔥🍫 - napisała pod gorącymi zdjęciami Oliwia Bieniuk. W komentarzach zawrzało! Zdjęcie skomentowali m.in. Maciej Musiałowski i Klaudia El Dursi. - Bejb, najpiękniejsza Twoja sesja do tej pory! 😘 - Obłędny ten strój 😍 - Piękna jak mama😍 Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Nic dziwnego, że nie zabrakło porówniań do Anny Przybylskiej, w końcu Oliwia Bieniuk wyrosła na piękną kobietę. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk wystąpi w 12. edycji show! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez @oliwia.bieniuk Oliwia Bieniuk pojawi...