Śmiało można stwierdzić, że Fergie wraca do towarzyskiego życia. W ciągu ostatnich tygodni można ją spotkać częściej na salonach niż w przeciągu ostatniego roku. Nie dawno pisaliśmy, że piosenkarka albo była źle umalowana, albo po prostu się starzeje. Okazuje się jednak, że może wyglądać wspaniale!

Na wczorajszej premierze długo oczekiwanego filmu "Sylwester w Nowym Jorku" Fergie olśniewała (i to dosłownie) na czerwonym dywanie.

Srebrna sukienka wyszywana cekinami robiła ogromne wrażenie. Co ciekawe, sukienka pochodzi z kolekcji Monique Lhuillier, która słynie z projektowania przepięknych sukien ślubnych.

Do srebrnej sukienki piosenkarka dobrała buty Christiana Louboutina, szpilki Jimmy'ego Choo i kolczyki z diamentowej kolekcji Tiffany&Co.

Srebrzystą tubę Fergie złagodziła klasycznymi lokami i czerwoną szminką. Trzeba przyznać, że artystka naprawdę się postarała i wygląda bardzo dobrze!

