Dobra passa Ewy Farnej trwa. Młoda gwiazda ma rzeszę fanów w Polsce i Czechach, jest wzorem do naśladowania i, co najważniejsze, zachowuje dystans do swojej popularności. Nic dziwnego, że producenci produktów, które są kierowane głównie do nastoletnich odbiorców proponują Ewie współpracę. Ostatnio Farna reklamowała perfumy "Rock Angel" marki Oriflame, kanapki sieci Subway, a teraz została twarzą nowej linii telefonii komórkowej. Zobacz: Farna stanęła za kasą fastfoodu

W ostatnich dniach marca do sprzedaży w Polsce startery MTV Mobile powered by T-Mobile, która dostępna będzie w dwóch wersjach - na kartę oraz w ofercie mix. Jest ona kierowana przede wszystkim do młodych ludzi, zapewnia stały kontakt z Facebookiem i możliwość oglądania programów na żądanie.

MTV Mobile cieszy się sporą popularnością w krajach Beneluksu i w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów sieć reklamuje Lena, zwyciężczyni Eurowizji w 2010 roku, więc towarzystwo dla Ewy jest całkiem doborowe.

