Nowa premier Beata Szydło przedstawiła w Sejmie program swojego rządu. Streściła go krótko na początku expose:

Od czego zamierza zacząć?

- 500 zł na drugie i następne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach już na pierwsze.

Dziecko to nie koszt to inwestycja - mówiła dobitnie premier.

- Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

- Podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

- Bezpłatne leki dla osób od 75 roku życia.

- Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej za pracę do 12 zł.

Wydane na to środki traktujemy nie jaki wydatek, a jako inwestycję w rozwój Polski - mówiła premier. - Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać i będziemy słyszeć, co do nas mówią Polacy. Razem damy radę - dodała przy burzy braw.