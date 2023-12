Pod koniec kampanii Karina Bosak ograniczyła swoją aktywność ze względu na zaawansowaną ciążę. To jednak nie przeszkodziło jej pokonać lidera swojej partii Janusza Korwin-Mikkego w wyścigu po mandat poselski. Żona Krzysztofa Bosaka urodziła trzecie dziecko i zapowiedziała, że zamierza przychodzić do Sejmu z nowo narodzoną pociechą, by wypełniać powierzone jej obowiązki. Słowa dotrzymała. Niedawno pojawiła się podczas obrad z małą Emilią Marią.

Żona Krzysztofa Bosaka uczestniczy w obradach sejmowych z nowo narodzonym dzieckiem

18 listopada dowiedzieliśmy się, że na świat przyszło trzecie dziecko Krzysztofa Bosaka. Poseł, członek Konfederacji opublikował zdjęcie z żoną i nowo narodzoną córką Emilią Marią. Karina Bosak uzyskała ponad 21 tysięcy głosów w trakcie wyborów parlamentarnych i tym samym stała się jedyną kobietą ze swojego ugrupowania politycznego, która zasiada w Sejmie. W rozmowie z mediami podkreślała, że zamierza pogodzić macierzyństwo z pracą, a swój mandat traktuje jako obowiązek.

Krzysztof Bosak i Karina Bosak Instagram/@krzysztofbosak

Zaledwie dziesięć dni po ogłoszeniu radosnej nowiny, Karina Bosak pojawiła się w Sejmie ze swoją nowo narodzoną córek. Posłanka przyszła z dzieckiem na obrady, które odbyły się we wtorek, 28 listopada. Oczywiście towarzyszył jej także mąż, Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak i Karina Bosak PAWEL"KOGUT"DABROWSKI/AGENCJA SE/East News

Nie jestem pierwszą kobietą, która będzie miała malutkie dziecko w Sejmie. Traktuję ten mandat jako jakąś taką służbę, zobowiązanie. Nie widzę problemu w przychodzeniu z dzieckiem do Sejmu, będzie cały czas przy mnie. Umiem się zajmować dziećmi. To nie jest tak naprawdę problem — przekonywała Karina Bosak w wywiadzie dla RMF FM.

W rozmowie z mediami Karina Bosak zwróciła uwagę na fakt, że w hotelu znajdującym się obok Sejmu są pokoje z przewijakami. Oprócz tego posłanka zaznaczyła, że może liczyć na wsparcie męża, którego określiła jako wspaniałego ojca. Przypominamy, że żona Krzysztofa Bosaka urodziła wcześniej dwóch synów.

Karina Bosak PAWEL"KOGUT"DABROWSKI/AGENCJA SE/East News

Karina Bosak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posłanka także należy do ultrakonserwatywnej fundacji Ordo Iuris.

Karina Bosak PAWEL"KOGUT"DABROWSKI/AGENCJA SE/East News