Ewa Wachowicz spędzała niedawno krótki urlop na Mazurach, który był tylko wstępem do właściwych wakacji w słonecznej Chorwacji. Gwiazda Polsatu odpoczywa przed nowym sezonem telewizyjnym na pięknych plażach i zielonych wzgórzach. Zdjęcia możemy odnaleźć na jej Facebooku. Jedno z nich podpisała:

Piękne!

Na chorwackich wyspach można zbierać dziko rosnące zioła. W ręku trzymam aromatyczne oregano. Zebrałam też rozmaryn i lawendę. Dobrego dnia! Posted by Ewa Wachowicz on 11 sierpnia 2015

Słonecznie Was pozdrawiam z jednej z Chorwackich wysp:-) Dobrego dnia!

Posted by Ewa Wachowicz on 9 sierpnia 2015