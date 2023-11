1 z 5

Wojna między Ewą Minge a Moniką Zamachowską przybiera na sile. Po tym jak projektantka oceniła zachowanie dziennikarki, nie wymieniając jednak jej nazwiska, Zamachowska opublikowała prywatne zdjęcie Minge. W tym momencie miarka się przebrała! Ewa Minge bardzo ostro to skomentowała, nie przebierając w słowach. Wszystko wskazuje na to, że ta sprawa będzie miała drastyczny finał. Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii, co napisała Ewa Minge.

