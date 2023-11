Projektanta zwróciła uwagę, że w takich przypadkach mężczyzna zawsze przejrzy na oczy i zatęskni za dziećmi, które jednak rozumiejąc sytuację, mogą go odrzucić.

Przebudzony ojciec zderzy się wiec ze ścianą, za co obwini i słusznie ,aktualna partnerkę ,która był jeszcze do niedawna tak ślepo zauroczony (…) Dramat pojawia się kiedy kobieta ma np. dostęp do mediów i rozgrywa swoj bój publicznie . Bez względu na sedno sprawy i nawet jakiekolwiek ukryte racje ,to świństwem największym i brakiem uczuć ludzkich podstawowych jest wojna medialna z dziećmi i byłą małżonką obecnego oblubieńca - napisała Ewa Minge.