Zawsze powtarzałam, że muszę poznać kogoś silniejszego ode mnie. W końcu spotkałam takiego faceta. Jestem smokiem, którego trzeba okiełznać i oswoić. Nie jestem łatwa. Śmieję się, że mój mąż to pogromca smoków. Jednak jego siła nie polega na tym, że głośniej ode mnie krzyczy czy wprowadza dyktaturę do domu. (...) Według mnie silniejszy facet to taki, którzy potrafi umyć podłogę, zrobić śniadanie, zadbać o dorosłe dzieci i który myśli o rodzinie przestrzennie. Taki właśnie jest mój mąż. Bardzo szybko zamieszkaliśmy razem i to było najlepszy sprawdzian dla naszego związku. Wydawało mi się, że po tylu latach niezależności, nie będę w stanie z nikim dzielić życia na co dzień, a z nim od początku było mi fajnie- zapewnia projektantka.