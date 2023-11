Nie milkną echa afery po tym, jak Kasia Bosacka, gwiazda TVN Style, ostro skrytykowała Roberta Lewandowskiego za udział w reklamie napojów gazowanych. Dziennikarce nie podoba się to, że piłkarz reklamuje coś, co powszechnie uchodzi za niezdrowe:

Panie Robercie Lewandowski naprawdę wstyd! Jest Pan sportowcem uwielbianym przez miliony Polaków także tych najmłodszych, pana żona jest propagatorką zdrowego jedzenia a reklamuje pan napoj gazowany z kofeiną, ten najbardziej znany na świecie, ten który jest jedną z przyczyn otyłości. Szkoda że kasa jednak jest najważniejsza... - napisała Bosacka na swoim Facebooku.

Teraz głos w sprawie zabrała... Ewa Minge!

Ewa Minge, jurorka "#Supermodelka Plus Size" (od września w Polsacie), staje w obronie Roberta Lewandowskiego! Szanuje Bosacką za jej wiedzę o zdrowym odżywaniu, ale w swoim najnowszym poście zastanawia się, czy Kasia wie co, mówi...

Pani Bosacka prowadzi dobry program ,o tym czy wiemy co jemy . Powtarzam ....w mojej skromnej ocenie DOBRY program . Ale czy pani Bosacka wiedząc co je .....wie co mowi ??? Krytykuje Roberta Lewandowskiego za reklamę Coca -Coli tłumacząc to faktem zawartości potężnej ilości cukru w wymienionym napoju ......??? Gdyby nie Pani Bosacka nie obejrzałabym reklamy wiec pośrednio ,niechcący ....?.....pomogła koncernowi w powiększeniu odbiorców ich przekazu . Wpierw czytam tytuł reklamy a potem oglądam ,bo z tytułu wynika "zero cukru ...." Myślę więc logicznie ,ze Coca-Cola wykupiła reklamę pod biczem Lewandowskiego z innym produktem i miłym chłopcem w roli głównej ,zeby przykryć cukrową aferę .Ale nie ! To jest ta reklama i dotyczy coli zero ....produktu bez cukru . ZERO CUKRU

Projektantka cieszy się, że w reklamie wystąpił Polak!

Osobiscie uważam ,ze pewne reklamy w tym Coca-Coli to świadectwo wielkości człowieka i jego miedzynarodowego zasięgu .Biorą bowiem najlepszych a nasz Robert jest najlepszy . Fajnie ,ze polski piłkarz bierze udział w światowej reklamie a nie np. Ronaldo . Cieszmy się sukcesem naszych rodaków . Zgadzam sie co do wątku ,ze trzeba brać odpowiedzialność za to pod czym sie podpisujemy tyle ,ze w tym przypadku argumenty pani Bosackiej są nie na temat . Nie wiem moze i w tej "zero" jest jakaś pułapka żywieniowa ale to prosze jak w parówkach wymienić czego ile i co robi człowiekowi złego .

Sugeruje również, że Robert Lewandowski zarobił na tej reklamie o wiele więcej, niż milion złotych, jak się spekuluje. Nie dziwi jej to, że piłkarz korzysta ze swoich 5 minut:

Jestem przekonana ,ze Robertowi nie chodzi o kolejny milion (mysle ze kosztowało to koncern duzo więcej

???? ) a oczywiste zasady "pięciu minut" i pozycjonowania własnej marki . Robert Lewandowski ,to potezna marka i ta reklama tylko to potwierdza . Zaraz sie zacznie ,ze biorę w obronę już całą rodzinę Lewandowskich ale to czysty przypadek i czysty rozsądek . Lewandowscy bronią sie sami a my im tylko nie przeszkadzajmy .

Zgadzacie się z Ewą Minge? A może jesteście po stronie Kasi Bosackiej?

