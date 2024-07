Już za kilka dni Edyta Górniak zaśpiewa z Ewą Farną. O tym, że panie wystąpią razem na scenie poinformowała ostatnio sama Edyta Górniak. Ewa Farna wystąpi gościnnie podczas jednego z koncertów Edyty w ramach trasy "LoVe 2 LoVe". Okazuje się jednak, że gwiazdy wciąż nie wiedzą co zaśpiewają. Ewa Farna na swoim profilu na Facebooku przyznała, że zastanawia się, jaki wybrać utwór. O pomoc poprosiła więc swoich fanów.

Reakcja fanów była błyskawiczna. W większości komentarzy pojawił się tutuł piosenki "To nie ja" Edyty Górniak. Jakie jeszcze utwory zaproponowali jej fani?

- "To nie ja"? Czuję, że ten duet to będzie czaad!

- To nie ja, chociaż w każdym ją zmieciesz

- "To nie ja" i będzie cudownie!

- Hymn narodowy może by zabrzmiał w końcu lepiej ;)

- "Nie proszę o więcej" idealny utwór dla Was