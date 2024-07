Marka Eveline Cosmetics została wyróżniona podczas gali "Osobowości i Sukcesy Roku 2017"! Statuetka w kategorii "Super Sukces Roku 2017" udowadnia, że jest to jedna z najlepszych polskich marek, której kobiety zaufały.

Eveline Cosmetics jest liderem na polskim rynku kosmetyków, a także silnym graczem na wszystkich kontynentach – mówiła podczas gali Marketing Manager Eveline Cosmetics Alicja Leśniak. - Firma znana jest klientkom z wyszczuplającej linii Slim Extreme, lidera* w swojej kategorii, bestsellerowych odżywek do paznokci, a także kosmetyków do makijażu oraz pielęgnacji twarzy i ciała. Poza Polską produkty marki są chętnie kupowane w ponad 80 krajach świata. Znajomość potrzeb konsumentów, innowacyjność produktów oraz wyważona relacja ceny do jakości decyduje o silnej pozycji marki na rynku. Jej potwierdzeniem są międzynarodowe nagrody przyznawane przez konsumentów, profesjonalistów, a także środowiska biznesowe.