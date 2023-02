"Eurowizja 2023": Alicja Szemplińska zaprezentowała swój utwór. Fani nie kryją rozczarowania

Alicja Szemplińska została reprezentantką Polski w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji 2020. Wokalistka wystąpi na scenie w Rotterdamie z utworem "Empires", który zaprezentowała podczas finału preselekcji. Wśród internautów pojawiły się skrajne opinie co do występu i piosenki Alicji, a jak jej szanse ocenia sama Elżbieta Zapendowska? W rozmowie z portalem Wp.pl trenerka wokalna zabrała głos w tej sprawie. Zobacz także: Czy Alicja Szemplińska ma szansę na wygraną na Eurowizji 2020? Znamy typowania bukmacherów Elżbieta Zapendowska oceniła Alicję Szemplińską Elżbieta Zapendowska to niewątpliwie jedna z najbardziej surowych jurorek w historii polskich talent show. Trenerka wokalna zawsze wygłasza szczere opinie i naprawdę trzeba się postarać, aby jej zaimponować. Nie mogło zabraknąć jej oceny także w kontekście Eurowizji 2020 i naszej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej. Portal Wp.pl zapytał Elżbietę Zapendowską, co sądzi na temat naszej eurowizyjnej piosenki. - To utwór, powiedziałabym, niebrzydki. Dość pompatyczny, ale sympatyczny. [...] Trudno jednak mówić, że to piosenka wybitnie wyjątkowa na tle konkursowych propozycji. W ostatnich latach w finałach Eurowizji pojawiały się bardzo różne utwory, nie można, moim zdaniem, mówić o jakichś prawidłowościach. I o tym, że ta piosenka bardzo mocno od nich odstaje - powiedziała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Wp.pl. W sieci pojawiły się jednak słowa krytyki, dotyczące utworu Alicji. W rozmowie z Wp.pl Elżbieta Zapendowska wyjaśniła, z czego to wynika. - To wynika przede wszystkim z tego, że w Polsce wszyscy znakomicie “znają się” na muzyce i koniecznie muszą się na jej temat wymądrzać. Tak samo “znają się” zresztą na wszystkim, łącznie z medycyną - podsumowała jurorka. A...