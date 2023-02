Eurowizja 2023: Blanka Stajkow "Solo" w preselekcjach: "Każdy dzień jest na wagę złota"

Blanka Stajkow od kilkunastu tygodni podbija listy przebojów swoim singlem "Solo". To właśnie z tą piosenką postanowiła wystartować w polskich preselekcjach do Eurowizji 2023. Uzdolniona 23-latka pierwszą piosenkę napisała już jako 13-latka. Jej eurowizyjna propozycja podbija serca słuchaczy nie tylko w Polsce ale również w kilku innych krajach Europy m. in. na Litwie, Węgrzech, w Bułgarii, Estonii, Grecji, Słowenii czy Ukrainie.. O starcie w preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji jeszcze kilka miesięcy temu mówiła:

Mam bardzo dużo pozytywnych myśli.

Czy w niedzielnym koncercie zdeklasuje konkurencje? Kim jest Blanka Stajkow? Jak czuje się przed polskimi preselekcjami do Eurowizji, co przygotowała dla swoich fanów? Co ma wspólnego z "Top Model" i Melody z "Pussycat Dolls"? Poznajcie ją bliżej.

Blanka Stajkow przed preselekcjami do Eurowizji 2023: "Każdy dzień jest na wagę złota"

TVP ujawniła uczestników polskich preselekcji na Eurowizję 2023. Poznaliśmy 10 kandydatów, a krajowe eliminacje do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Koncert "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję!" odbędzie się już 26 lutego o 17:30 na TVP1. Wśród nominowanych znalazła się Blanka Stajkow. Jak wyglądają jej przygotowania do preselekcji? Zobaczcie, co zdradziła w rozmowie z Party.pl:

Są bardzo intensywne, teraz każdy dzień jest na wagę złota. Mam nadzieję, że to, co przygotowujemy, spodoba się publiczności, ponieważ wkładamy w ten występ całe serce. Codziennie spędzam wiele godzin na salach prób, aby w te kilka dni przygotować się jak najlepiej. Kocham łączyć taniec ze śpiewem, więc tego na pewno można się ode mnie spodziewać:)

Blanka Stajkow zaprezentuje się ze swoim numerem "Solo". Nie będzie miała sobie równych?

Konkurencja jest mocna, myślę, że każdy da z siebie wszystko. Nie wiem, kto może być moim największym konkurentem/konkurentką i trudno mi to ocenić, ponieważ, piosenki gatunkowo są tak różne, że trudno jest je do siebie porównać. Poznałam już kilku uczestników. Są świetnymi osobami i wzajemnie sobie kibicujemy Traktuję ich jak znajomych z branży, a nie rywali.

Startująca w krajowych eliminacjach do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji, Blanka trzyma kciuki za wszystkich, którzy wraz z nią zmierzą się o wygraną i reprezentowanie Polski na najbliższej Eurowizji:

Nie mam faworyta właśnie ze względu na różnorodność utworów, więc dałabym każdemu z dziesięciu uczestników po równo - 12 punktów :)

Preselekcje Eurowizja 2023: Kim jest Blanka Stajkow?

Blanka Stajkow dopiero 23 lata, a już doskonale wie czego chce. Swoją karierę muzyczną zaczynała w Stanach Zjednoczonych, gdzie przed laty przeprowadziła się wraz z mamą. Dzielnie brała udział w przesłuchaniach i castingach, śpiewała autorskie piosenki, grała na gitarze, uczyła się scenicznego obycia i tańca, W jednym z wywiadów dla Radia ZET mówiła:

Staram się być najbardziej wdzięczną osobą i córką dla mojej mamy, jaką mogę być, bo to ona otworzyła mi te drzwi, by móc przeprowadzić się do Syanów. Same próbowałyśmy bez żadnych znajomości, bez żadnego startu tam szukać odpowiednich osób do pracy, do rozwoju, do pisania muzyki.

Blanka Stajkow miała okazję współpracować z ludźmi, którzy pracowali z takimi postaciami jak Chris Brown czy Usher. Brała udział w sesjach Open Mic w restauracjach w Los Angeles i Nowym Jorku, m. in w klubie The Bitter End, gdzie zaczynała także Lady Gaga. Blanka zaprzyjaźniła się także z Melody z "Pussycat Dolls", która zdradziła jej kilka tipów, które zdecydowanie przydadzą jej się by przetrwać w show-biznesie. Gdzie się poznały?

Dużo usłyszałam może nie tyle co konstruktywnej krytyki, co porad od Melody. Poznałam się z nią w śmieszny sposób. Próbowałam się dobić do jednej z wytwórni w Stanach i oczywiście z moim sprytem dobiłam się do nich, weszłam do tej wytwórni z ulicy na spotkanie najważniejszymi i tam poznałam jej bardzo dobrego przyjaciela, który zobaczył we mnie potencjał. Bardzo się zakumplowaliśmy i on mi polecił ludzi do pracy. Dal mi kontakty i kontakt do Melody. Opowiadała mi dużo przeróżnych historii odnośnie grupy, co się teraz działo, co się wcześniej działo - mówiła w wywiadzie dla Radia ZET.

Po powrocie do Polski Blanka Stajkow rozpoczęła medialną karierę. Dostała się do "Top Model", jednak nie zagrzała tam miejsca na długo. Nie żałowała, ponieważ wiedziała, że muzyka, będzie drogą, którą będzie chciała wybrać. Aktualnie działa pod skrzydłami Warner Music Poland a jej singiel "Solo" bije rekordy popularności. Klip obejrzało już ponad 10 milionów razy. Blanka Stajkow wyróżnia się nie tylko mocnym głosem, radiowym hitem "Solo" ale również ponadprzeciętną urodą i prawdziwością w przekazywaniu treści.

"Solo" to piosenka o miłości, która okazała się zwykłą ściemą. Łatwo stracić dla kogoś głowę, ale kiedy nagle okazuje się, że druga połówka nami pogrywa, trzeba umieć powiedzieć dość. Zrozumieć, że lepiej jest nam... SOLO, bo sami siebie nie rozczarujemy– mówi Blanka o tekście piosenki.

Czy ten hit przyniesie jej sukces podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2023?

