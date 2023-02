Eurowizja 2023: Wyciekła lista jurorów! Wśród gwiazd nie tylko Edyta Górniak

Kolejny, drugi sezon "You Can Dance. Nowa Generacja" rusza już jesienią. Pierwsza edycja na antenie TVP cieszyła się ogromną popularnością i zainteresowaniem widzów. Prowadzącą była Ida Nowakowska, a w jury zasiadali prawdziwi taneczni specjaliści. Oprócz Agustina Egurroli, który z formatem "You Can Dance" jest związany od samego początku pojawienia się programu w Polsce (kiedyś na antenie TVN), występy młodych uczestników oceniali Klaudia Antos i Michał Misha Kostrzewski (brat Małgorzaty Rozenek). Wygląda jednak na to, że oboje zrezygnowali ze swoich ról a na ich miejsce pojawią się... osoby niezwiązane ze światem tanecznym! "You Can Dance. Nowa Generacja": Wielkie zmiany w show! Format "You Can Dance" gościł w telewizji już od 2007 roku. Przez prawie 10 lat, bo do 2016 roku to TVN emitował uwielbiany na całym świecie program taneczny, który wylansował największe gwiazdy tanecznego świata. TVP także zdecydowało się na wykup formatu, jednak w zmienionej formule, bo dedykując taneczne show najmłodszym. Jak się okazało, ten pomysł się sprawdził i widzowie z zapałem śledzili umiejętności młodych tancerzy, którzy byli oceniani przez profesjonalne jury. Każdy z jurorów od lat przecież i to z niemałymi sukcesami jest związany z tańcem. Agustin Egurolla jest niekwestionowanym specjalistą tańca towarzyskiego, Klaudia Antos ma za sobą występy u boku samej Jennifer Lopez, zaś Misha Kostrzewski, brat Małgorzaty Rozenek to mistrz baletu! Mimo że Misha Kostrzewski dopiero zaczynał w Polsce przygodę z byciem jurorem, poradził sobie świetnie! Występujące dzieci wiedziały więc, że oceniają je profesjonaliści. Teraz jednak według medialnych doniesień, TVP chce nieco zmienić skład jury... Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się intymnym nagraniem z mężem, a w sieci zawrzało! Jak...