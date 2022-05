Eurowizja 2022: Krystian Ochman oceniony przez Krzysztofa Jackowskiego! Wróżbita przekazał złe wieści

Od występu Krystiana Ochmana na Eurowizji 2022 dzielą nas już zaledwie godziny. Cała Polska wiąże wielkie nadzieje z reprezentantem Polski. Piosenkarz ma także wysokie notowania u bukmacherów, co daje nam dodatkowe powody do radości. Drugi półfinał międzynarodowego konkursu, który rozpocznie się o godzinie 21:00, zapowiada się fantastycznie. W ciągu ostatnich godzin gwiazdy postanowiły ocenić szanse naszego reprezentanta. W mediach pojawiła się także wypowiedź Krzysztofa Jackowskiego. Najsławniejszy polski wróżbita niestety nie przekazał dobrych wiadomości. Jego zdaniem umiejętności wokalne Krystiana Ochmana zejdą na dalszy plan.

Eurowizja 2022: Krzysztof Jackowski ocenił szanse Krystiana Ochmana na wygraną

Niedawno dowiedzieliśmy się już, kto awansował do finału Eurowizji 2022. Czeka nas jednak drugi półfinał, który będzie bardziej emocjonujący ze względu na występ Krystiana Ochmana. O naszym reprezentancie zrobiło się ostatnio bardzo głośno. Elżbieta Zapendowska oceniła szanse Krystiana Ochmana na wygraną międzynarodowego konkursu piosenki. Teraz na temat umiejętności piosenkarza postanowił wypowiedzieć się znany polski wróżbita, Krzysztof Jackowski, który zaczął od krytyki całego wydarzenia!

- Dla mnie to sztuczny festiwal i spektakl, który nie jest naturalny - stwierdził celebryta, który uważa się za profetę.

Krzysztof Jackowski przyznał, że chciałby, aby Krystian Ochman odniósł sukces na tegorocznej Eurowizji. Najsłynniejszy polski wróżbita dodał jednak, że nie postrzega naszego reprezentanta jako faworyta. Jego zdaniem talent piosenkarza nie pomoże mu za bardzo przez kiepskie stosunki Polski z Unią Europejską.

- Życzę panu Ochmanowi, żeby odniósł sukces, ale jestem co do tego sukcesu pesymistą. On startuje w kiepskiej sytuacji, bo Polska ma kiepskie stosunki z Unią. Niestety, mam takie przeczucie. Choć on ma świetny głos i jest sympatyczny, jego talent nie zda się na wiele - wyjaśnił Krzysztof Jackowski.

Wbrew temu, co twierdzi wróżbita, mnóstwo osób uważa, że Krystian Ochman ma duże szanse na dojście do finału. Zwłaszcza że konkurs co roku zaskakuje. Podczas oglądania występów zwróciliśmy uwagę na to, że tegoroczna Eurowizja jest pełna sobowtórów. Widzowie w Polsce jednak są wpatrzeni przede wszystkim w Krystiana Ochmana, który zachwycił nawet zagraniczną publiczność.

Rozmawiając o Eurowizji 2022, Krzysztof Jackowski postanowił ocenić także szanse reprezentantów Ukrainy. Wróżbita zasugerował, że podczas głosowania na artystów podchodzących zza naszej wschodniej granicy dużą rolę może odegrać obecna sytuacja geopolityczna.

- Niedługo jest jesień, wszyscy będą potrzebowali gazu, a Europa przez ten gaz nie jest jednomyślna. Niestety na tym festiwalu kwestia talentu bywa drugorzędna, częściej liczą się uwarunkowania geopolityczne czy trendy - przyznał Krzysztof Jackowski.

Nie da się jednak ukryć, że Ukraina zachwyciła publiczność swoim występem na Eurowizji 2022. Część widzów powątpiewa w to, czy Krystian Ochman ma szanse w rywalizację z naszymi wschodnimi sąsiadami. Przekonamy się już po godzinie 21:00. Niedawno przypomnieliśmy, jak zagłosować na Polskę i Krystiana Ochmana.