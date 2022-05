Eurowizja 2022: Krystian Ochman zachwycił zagraniczne media. Ma szanse na wygraną?

Krystian Ochman został zwycięzcą 11. edycji " The Voice of Poland ". Ostatecznie pokonał Adama Kalinowskiego i wygrał 50 tys. zł, propozycję kontraktu fonograficznego oraz tytuł „Najlepszego głosu w Polsce”! Po zwycięstwie uczestnika z drużyny Michała Szpaka w sieci pojawiła się dużo pochwał, ale też krytycznych komentarzy dotyczących wygranej Krystiana Ochmana . Według niektórych fanów programu wygrał tylko dzięki temu że jego trenerem jest Michał Szpak. Pojawiły się też głosy na temat faworyzowania tego uczestnika. Słusznie? Krytyczne komentarze po zwycięstwie Krystiana Ochmana w "The Voice of Poland" 11! Co zarzucają finaliście niektórzy Internauci? W finale po występach Krystiana Ochmana jurorzy nie mogli wyjść z podziwu nad osobowością Krystiana. Baron powiedziała wprost: jesteś tak oryginalny, unikatowy , z kolei Edyta Górniak dodała: bardzo Ci dziękuję, że zgłosiłeś się do tego programu. Masz osobowość sceniczną. Wciągasz mnie pod wodę w piękny sposób. Na koniec uczestnik z drużyny Michała Szpaka porwał jurorów i publiczność własnym utworem "Światłocienie ", który jest najbardziej oryginalnym utworem w historii wszystkich edycji show. Po zwycięstwie Krystiana Ochmana w sieci zawrzało. Okazuje się, że niektórzy Internauci zarzucają faworyzowanie tego uczestnika. Wygrał tylko dzięki temu że jego trenerem jest Michał Szpak. To on mu nabił poparcie... Niestety na scenie brak charyzmy... Słaba dykcja Szkoda. Zwłaszcza ze on naprawdę beznadziejnie śpiewa w języku polskim. I jest bardzo zmanierowany operetkowo. Nie sadze żeby się wyciągnął jak M. Szpak. Gratuluje ale widać było ze był faworyzowany od początku Trzeba przyznać, że krytyczne głosy nie zdominowały...