Eurowizja 2022. Jak zagłosować na Polskę i Krystiana Ochmana? Zasady i instrukcja 

20 maja w TVP 1 od godziny 21. będzie emitowany drugi półfinał Eurowizji 2021 z udziałem Polski! Nasz kraj reprezentuje Rafał Brzozowski z utworem "The Ride". Aby wejść do finału (ten już 22 maja), Polak musi znaleźć się w TOP 10 dzisiejszego półfinału (o awans walczy zaś 17 krajów), czyli zdobyć uznanie jurorów oraz widzów. Jak więc można wesprzeć Rafała? Kto może głosować na Polskę? Poznajcie szczegóły! Jak głosować na Polskę na Eurowizji 2021? To pytanie pojawia się co roku, kiedy nasz kraj bierze udział w Eurowizji. Zasady są niezmienne od lat - w danym kraju nie można oddawać głosów na swojego reprezentanta, co oznacza jedno - mieszkańcy Polski nie mogą głosować na Rafała Brzozowskiego. To jednak nie oznacza, że nie można wesprzeć polskiego reprezentanta - jeśli macie znajomych za granicą lub przebywających na wakacjach, możecie podesłać im instrukcję, jak zagłosować na Polskę. Prostą ściągawkę przygotowała Telewizja Publiczna na swoim Facebooku, gdzie podała kraje, które mogą brać udział w głosowaniu (są to kraje uczestniczące w drugim półfinale oraz dodatkowo Francja, Hiszpania i Wielka Brytania) oraz numery telefonu, na który można wysłać SMS! Głosowanie rozpocznie się po wszystkich półfinałowych występach. Kiedy Rafał Brzozowski zaśpiewa na Eurowizji 2021? Rafał Brzozowski pojawi się podczas drugiego półfinału 20 maja 2021 roku. Zaśpiewa jako szósty, tuż po Austrii, a przed Mołdawią. Brzozowskiemu na scenie będą towarzyszyć tancerze z grupy VOLT, a choreografię układał Agustin Egurrola. Podczas w ystępu Polaka nie zabraknie wielu efektów pirotechnicznych. Koncert będzie można oglądać w TVP 1 oraz online na stronie eurovision.tv i eurowizja.tvp.pl. Szanse Rafała Brzozowskiego na awans do finału...