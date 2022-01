Eurowizja 2022 bez Dody. Michał Wiśniewski: "Jeśli nie dostała się, bo ktoś jej nie wybrał, to skandal"

W maju w Tel Awiwie odbędzie się 64. Konkurs Piosenki Eurowizji . Jak informowaliśmy jakiś czas temu, tym razem to specjalna komisja wybierze reprezentanta tegorocznej Eurowizji. Zgłoszenia można było nadsyłać do 5 lutego 2019, a 8 lutego mieliśmy poznać wykonawcę wybranego przez komisję. Reprezentanta Polski na 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Avivie wyłoni powołana przez Telewizję Polską specjalna Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do preselekcji można nadsyłać do 5 lutego.W tym roku reprezentant zostanie wybrany wewnętrznie przez nadawcę. Spośród nadesłanych propozycji, Komisja Konkursowa wybierze piosenkę, którą zaprezentuje polski wykonawca w Tel Avivie. TVP do 8 lutego ogłosi nazwisko reprezentanta Polski. Regulamin nadsyłania zgłoszeń został opublikowany na stronie eurowizja.tvp.pl - informowała stacja TVP. Jak się okazuje, preselekcje zostały przedłużone! Dlaczego? Zobacz: TVP wybierze kandydata na Eurowizję, nie będzie krajowych preselekcji TVP przedłuża preselekcje do Eurowizji 2019 Wszystko wskazuje na to, że komisja ma problem z wyłonieniem odpowiedniego kandydata na Eurowizję 2019. Stacja TVP informuje, że wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń, dlatego obrady zostały wydłużone o tydzień! Powołana przez TVP specjalna Komisja Konkursowa, która ma wybrać reprezentanta Polski na 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Avivie, wydłuża pracę do 15 lutego . Do Telewizji Polskiej wpłynęło bardzo dużo propozycji piosenek. Komisja prowadzi intensywne prace i wnikliwie zapoznaje się z przesłanymi utworami. Dlatego też konieczne jest wydłużenie terminu preselekcji, a decyzja Komisji Konkursowej zostanie ogłoszona do piątku 15 lutego - poinformowano na stronie wydarzenia na Facebooku. Jesteście ciekawi, kto będzie reprezentować Polskę na tegorocznej...