Eurowizja 2022: Krajowe preselekcje w lutym? TVP zmienia zasady wyboru reprezentanta

15 stycznia TVP miała ogłosić, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2022. Termin zbliża się wielkimi krokami, tymczasem media doniosły, że stacja zdecyduje się jednak na Krajowe Eliminacje i decyzję zostawi profesjonalnemu jury oraz widzom. Kto zawalczy o Eurowizję 2022? Na liście pojawiają się spore gwiazdy i oczywiście debiutanci.

Eurowizja 2022: kiedy finał polskich preselekcji?

Najwięcej szczegółowych informacji podał dziś dziennik-eurowizyjny.pl, specjalizujący się w konkursie Eurowizji 2022. Według informacji portalu, TVP zorganizuje krajowe preselekcje, które mają odbyć się 18 lub 19 lutego.

Z informacji zdobytych przez Dziennik Eurowizyjny z dwóch niezależnych źródeł, zakwalifikowani do finału uczestnicy dostali już potwierdzenie ze strony TVP. Finał odbędzie się 18 lub 19 lutego - czytamy.

O zwycięstwo ma powalczyć 10 artystów, których poznać mamy już 14 stycznia w "Pytaniu na śniadanie". Kto znalazł się na liście?

Wśród "pewniaków" wymieniana jest Daria z hitem "Paranoia" oraz Kuba Szmajkowski z piosenką "Lovesick". Swój utwór miał również zgłosić Krystian Ochman, zwycięzca "The Voice of Poland". Decyzję o wysłaniu swojej piosenki "Fake Love" podjęła również Doda i to ona z miejsca stała się największą faworytką fanów Eurowizji.

AKPA

Rok temu Polskę na Eurowizji 2021 z utworem "The Ride" reprezentował Rafał Brzozowski. Artysta odpadł w drugim półfinale, zajmując odległe, 14. miejsce. Wygrał wówczas bijący dziś rekordy popularności zespół Maneskin z Włoch.

EBU / ANDRES PUTTING

Ostatni raz TVP zorganizowała Krajowe Eliminacje w 2018 roku. Wówczas wygrali Gromee i Lukas Meijer i utwór "Light me up". W kolejnych latach TVP wybierało polskiego reprezentanta wewnętrznie, byli to właśnie Brzozowski, wcześniej zaś Tulia (zespół również nie awansował do finału).

East News

Eurowizja 2022 - kiedy i gdzie oglądać?

Eurowizja 2022 odbędzie się w dniach 10-14 maja w Turynie. Udział w konkursie weźmie 41 państw, w tym oczywiście Polska. Konkurs będzie można oglądać oczywiście na antenach TVP. Stacja na razie milczy w sprawie doniesień o preselekcjach, a na oficjalnej stronie TVP można wciąż przeczytać, że polskiego reprezentanta poznamy już 15 stycznia 2022 roku.

Doda podczas Krajowych Eliminacji 2018 wystąpiła jako gość specjalny.