Eurowizja 2022: Doda zgłosiła swoją piosenkę "Fake Love" na konkurs! 

Końcówka roku jest dla Dody bardzo intensywna. Gwiazda tuż po świętach wydała nowy singiel "Fake Love", wkrótce odbędzie się premiera teledysku oraz pierwszy telewizyjny występ z piosenką - na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2021/2022 w Polsacie. Za każdym razem kiedy Doda wypuszcza nowy utwór, część fanów zastanawia się, czy artystka ma zamiar pojechać na Eurowizję. Jest stanowcza odpowiedź gwiazdy! Doda i jej nowy singiel "Fake Love" to propozycja na Eurowizję 2022? Nowa piosenka Dody "Fake Love" to taneczny, bardzo klubowy utwór śpiewany w dwóch językach - polskim i angielskim. Co więcej - utwór trwa mniej niż 3 minuty, a jak wiadomo, to podstawowy wymóg każdej eurowizyjnej piosenki. Podczas radiowej premiery "Fake Love" w RMF FM Doda została zapytana, czy zgłosiła się do konkursu, ta jednak stanowczo odpowiedziała: Nie! Przy okazji dodała, że jej występ na Sylwestrze z Polsatem "będzie namiastką tego, co Eurowizja straci". Fani Dody, ale również ogromna część fanów Eurowizji, chcieliby zobaczyć właśnie ją w roli reprezentantki naszego kraju. Artystka już wielokrotnie była pytana o ewentualny występ podczas konkursu, niedawno zaś mówiła o warunkach, jakie musiałaby być zapewnione, by reprezentowała Polskę - chodzi m.in. o reżysera występu, odpowiedni budżet i dużą swobodę artystyczną: Jestem w stanie pójść na wiele, wiele kompromisów, ale w tym przypadku, jeżeli mam się za to zabrać i, jak podkreślam, robić to dla innych, chciałabym, by te warunki były spełnione - mówiła gwiazda. Żałujecie? Posłuchajcie "Fake Love": Kto z Polski na Eurowizję 2022? Eurowizja 2022 odbędzie się w dniach 10-14 maja 2022 w...