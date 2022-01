Ona potrafi zaskoczyć. Doda poinformowała fanów, że zgłosiła swój utwór "Fake Love" na konkurs Eurowizji 2022! To prawda, dziś wstałam i mi odbiło! - mówi Doda. Czy to właśnie ona może nas reprezentować na Eurowizji 2022? Wokół konkursu jest coraz głośniej i wciąż wiele rzeczy jest niejasnych! Eurowizja 2022 - kto z Polski? Konkurs Eurowizji 2022 odbędzie się już w maju we Włoszech, tymczasem polscy fani zastanawiają się, kto tym razem będzie reprezentować nasz kraj. Co ciekawe, TVP zmieniła termin ogłoszenia wyników - na początku polskiego reprezentanta mieliśmy poznać do 2 stycznia, potem zaś termin ten przesunięto na 15 stycznia. Ze względu na duże zainteresowanie polskimi preselekcjami do Konkursu Piosenki Eurowizji – ESC Turyn 2022, uprzejmie informujemy, że laureata ogłosimy w dniu 15 stycznia 2022 roku - czytamy na stronie konkursu. Wśród gwiazd, które zgłosiły swoje utwory do konkursu, są m.in. Kuba Szmajkowski, Daria czy Krystian Ochman. Zobacz także: Pocałunek to jeszcze nic... Damiano z Måneskin znów szokuje! Zobaczcie gorące zdjęcie Doda zgłosiła się na Eurowizję 2022! Na podobny ruch zdecydowała się także... Doda! Niedawno gwiazda wypuściła singiel "Fake Love", dziś zaś poinformowała, że wysłała singiel do TVP: To prawda, dziś wstałam i mi odbiło i zgłosiłam „Fake Love” na Eurowizję. Co ciekawe, przy premierze utworu w radiowym wywiadzie Doda stanowczo stwierdziła, że nie zgłosi "Fake Love" na Eurowizję. Cóż, kobieta zmienną jest! Wydaje się jednak, że artystka być może straciła szansę na reprezentowanie Polski na Eurowizji 2022. Dlaczego? Okazuje się, że według regulaminu opublikowanego przez TVP, artyści...