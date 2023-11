Reklama

Sobotni wieczór, 9 lutego, był dla Margaret wyjątkowy i jednocześnie stresujący. To właśnie wtedy gwiazda po raz drugi brała udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2019, występując w Melodifestivalen. Margaret wykonała swój utwór "Tempo", ale niestety nie udało się jej przejść do finału preselekcji. Jak skomentowała to na swoim Instagramie? Zobaczcie poniżej!

Zobacz: Margaret będzie reprezentować Szwecję na Eurowizji? Już wiemy!

Margaret skomentowała porażkę na preselekcjach

Margaret nie przeżywa porażki. Gwiazda postanowiła opublikować krótkie nagranie wideo na Inststories, w którym podziękowała swoim fanom za wsparcie.

- Chcę podziękować za wsparcie (...) to wspaniałe. Teraz "Tempo" jest wasze, tańczcie i bawcie się. Kocham was - powiedziała gwiazda.

Zobaczcie jej nagranie:

Przypomnijmy, że już rok temu Margaret wzięła udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2018. Wystartowała z hitem "In My Cabana". W jednym z półfinałów Melodifestivalen (jest ich kilka) dostała tzw. "drugą szansę", następnie wzięła udział w dogrywce, ostatecznie zaśpiewała w koncercie finałowym i zajęła wysokie, siódme miejsce!

Zobacz: TVP ma problem z wyłonieniem reprezentanta na Eurowizję?! Preselekcje zostały wydłużone!

Przeczytaj: Chłopak Margaret napisał dla niej piosenkę i... zdradził ich największą tajemnicę?! Jego słowa was zaskoczą!

Margaret po raz drugi wzięła udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2019

East News

Gwiazda podziękowała swoim fanom za wsparcie