Dzisiaj 10. marca odbył się finał szwedzkich preselekcji do konkursu Eurowizji 2018! Które miejsce zajęła Margaret i jak wyglądał jej występ?

Piosenka Margaret "In My Cabana" z która startowała była numerem 1. na liście najczęściej pobieranych utworów w szwedzkim iTunes. Jak dziś poszło jej w finale? Margaret zajęła ostatecznie 7. miejsce (zdobyła 103 punkty) na 12 startujących utworów. Mimo że nie wygrała, to duży sukces polskiej wokalistki na arenie międzynarodowej!

Zobacz występ Margaret z dzisiejszego wieczora.

A kogo zobaczymy zatem w barwach Szwecji w Lizbonie na Konkursie Eurowizji 2018?

Kto wygrał szwedzkie preselekcje na Eurowizję 2018

Na Eurowizję 2018 w barwach Szwecji pojedzie Benjamin Ingrosso z piosenką "Dance You Off".

Posłuchaj i oceń. Był lepszy od Margaret?

Przypominamy, że z Polski na Eurowizję jedzie Gromee i Lukas Meijer.

Dzisiejsza stylizacja sceniczna Margaret na finał w Szwecji.