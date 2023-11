W sobotę, 9 lutego, Margaret brała udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2019. To już kolejny raz, gdy wokalistka startowała w Melodifestivalen. Margaret wystąpiła z utworem "Tempo" i zapewniała, że nie chodzi jej o wygraną, a o promocję swoich utworów za granicą. Teraz już wiemy, czy Szwedzi docenili utwór Margaret. Przeczytajcie więcej poniżej!

Reklama

Margaret ma szansę wystąpić na Eurowizji?

Margaret wystąpiła podczas drugiego półfinału Melodifestivalen. O awans do finału walczyła z sześcioma innymi artystami. Bukmacherzy typowali, że bez problemu uda jej się awansować dalej. Niestety, okazuje się, że Margaret nie przeszła do kolejnego etapu, a więc nie ma już szans reprezentować Szwecję na Eurowizji 2019.

Przypomnijmy, że już rok temu Margaret wzięła udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2018. Wystartowała z hitem "In My Cabana". W jednym z półfinałów Melodifestivalen (jest ich kilka) dostała tzw. "drugą szansę", następnie wzięła udział w dogrywce, ostatecznie zaśpiewała w koncercie finałowym i zajęła wysokie, siódme miejsce!

Profil Eurowizji na Instagramie poinformował o przegranej Margaret w Szwecji

Instagram

Margaret brała udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2019

Instagram

Artystka nie wygrała i nie znajdzie się w finale preselekcji do Eurowizji

Instagram

Reklama

Zobacz także: Chłopak Margaret napisał dla niej piosenkę i... zdradził ich największą tajemnicę?! Jego słowa was zaskoczą!