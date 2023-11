Reklama

Sobotni wieczór, 9 lutego, to dla Margaret wyjątkowa chwila. Właśnie wtedy gwiazda walczy o awans do finału szwedzkich preselekcji na Eurowizję 2019. Z tej okazji jej chłopak, raper KaCeZet, czyli Piotr Kozieradzki, napisał dla niej piosenkę. Nie byłoby w tym może nic dziwnego czy zaskakującego, gdyby nie fakt, że przy okazji najwyraźniej zdradził wielką tajemnicę pary! O co chodzi?

Margaret jest w ciąży?

Piotr Kozieradzki opublikował na Instagramie fragment swojego utworu, w którym nawiązał do Margaret i jej obecności w Malmö na preselekcjach do Eurowizji. Nie to jednak zwraca uwagę, a fragment, w którym padają słowa "zasadziliśmy ziarno czekamy na ten dzień". To brzmi, jakby Margaret i Piotr... spodziewali się dziecka!

Razem zasadziliśmy ziarno czekamy na „ten dzień” czemu dziś jesteś w Malmo? coś ci przekazać chcę zasadziliśmy ziarno czekamy na „ten dzień” ty znowu lecisz w radio ja w Wawie ty w Malmö pokaż im tempo chociaż wiem, że sama chciałabyś odetchnąć od życia pod presją ludzie nie czują jak może męczyć splendor - tak brzmią słowa utworu Piotra.

Myślicie, że Margaret faktycznie jest w ciąży?

Margaret i Piotr spodziewają się dziecka?

Para nie ukrywa swojego uczucia

