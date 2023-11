W maju w Tel Awiwie odbędzie się 64. Konkurs Piosenki Eurowizji. Jak informowaliśmy jakiś czas temu, tym razem to specjalna komisja wybierze reprezentanta tegorocznej Eurowizji. Zgłoszenia można było nadsyłać do 5 lutego 2019, a 8 lutego mieliśmy poznać wykonawcę wybranego przez komisję.

Reprezentanta Polski na 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Avivie wyłoni powołana przez Telewizję Polską specjalna Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do preselekcji można nadsyłać do 5 lutego.W tym roku reprezentant zostanie wybrany wewnętrznie przez nadawcę. Spośród nadesłanych propozycji, Komisja Konkursowa wybierze piosenkę, którą zaprezentuje polski wykonawca w Tel Avivie. TVP do 8 lutego ogłosi nazwisko reprezentanta Polski. Regulamin nadsyłania zgłoszeń został opublikowany na stronie eurowizja.tvp.pl - informowała stacja TVP.