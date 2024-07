Choć finał Eurowizji 2016 ciągle przed nami Michał Szpak już ma powody do prawdziwej radości. Jak pochwalił się na swoim profilu facebookowym, jego wykonanie piosenki “Color Of Your Life” z czwartkowego półfinału konkursu, w ciągu zaledwie jednej doby, obejrzano na YouTubie ponad milion razy! To naprawdę imponujący wynik.

Jeden dzień - jeden milion. Dziękuję Polsko, dziękuję Europo - napisał na Facebooku Michał Szpak.

Patrząc na tę nieprawdopodobną liczbę, a także na komentarze pod postem Michała można być pewnym, że podczas dzisiejszych wieczornych zmagań w Szwecji będzie mu kibicowała ogromna rzesza fanów.

Mam nadzieję, że następny konkurs bedzie w Warszawie - napisała mu fanka… ze Słowenii.

Trzymamy kciuki, by tak się stało. Jakie ma szanse? Oby europejscy fani równie chętnie oddawali na niego głosy podczas dzisiejszego finału - pamiętajcie, Michał będzie dziś występował jako 12.

A oto rekordowe wideo Michała z półfinałowym wykonaniem jego hitu:

Michał Szpak szykuje się na dzisiejszy finał.