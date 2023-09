Lech Wałęsa w żałobie. Zmarła jedna z najważniejszych kobiet w jego życiu

To zdjęcie przeraziło wiele osób. Na oficjalnym profilu Lecha Wałęsy na Facebooku pokazała się w poniedziałek wieczorem fotografia, na której były prezydent i legenda Solidarności leży w szpitalnym łóżku, a obok stoi ksiądz. Natychmiast wywołało lawinę komentarzy - osób, które martwią się o Wałęsę, życzą mu zdrowia, ale też hejtu. Lech Wałęsa w szpilatu: Ksiądz w szpitalu u Lecha Wałęsy Były przywódca walki o demokratyczną Polskę leży w szpitalnym łóżku z zamkniętymi oczami, obok stoi ksiądz. Na religijny charakter tej wizyty wskazuje strój kapłana. Nic więc dziwnego, że zdjęcie mocno zaniepokoiło obserwatorów profilu Lecha Wałęsy. Niektórzy zastanawiają się nawet czy nie chodzi o sakrament namaszczenia chorych. Zobacz też: Lech Wałęsa w poruszającym wpisie o zmarłym synu "Jestem mu to winien jako ojciec" Lech Wałęsa trafił do szpitala w ostatnią sobotę, kiedy to poinformowano o kłopotach kardiologicznych byłego prezydenta. Na jego profilu pojawiło się kilka fotografii z personelem szpitala, na niektórych był uśmiechnięty - więc wydawało się, że jego stan jest dobry. Jednak ostatnie zdjęcie zmienia ten obraz. Zobacz komentarze pod wpisem: Lech Wałęsa od jakiegoś czasu zapowiadał udział w poniedziałkowej kontr-miesięcznicy , czyli protestowi przeciw łamaniu demokracji przez obecne władze. Zorganizowano go w kontrze do oficjalnych tzw. miesięcznic, które mają upamiętnić ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Jednak z powodu pogorszenia stanu zdrowia nie miał szans na przyjazd na pl. Zamkowy w Warszawie. Zdjęcie z księdzem pokazało się dokładnie w momencie gdy w stolicy rozpoczynał się protest. To dla Lecha Wałęsy trudny rok - w styczniu zmarł jego syn, Przemysław: