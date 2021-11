Elżbieta II chce pogodzić rodzinę! Królowa boi się, że to jej ostatnie święta?

Królowa Elżbieta II ostatnio zrezygnowała z udziału w kilku ważnych wydarzeniach z powodu swojego stanu zdrowia, a nawet trafiła do szpitala, gdzie miała otrzymać od lekarzy zalecenie, aby więcej odpoczywała. Tymczasem zbliżają się święta Bożego Narodzenia w Sandringham, w których tradycyjnie bierze udział niemal cała rodzina królewska. Tegoroczne święta mają być szczególnie ważne dla królowej i jak podaje magazyn „New Idea” Elżbieta II robi wszystko, aby nie tylko zebrać całą rodzinę, ale też pogodzić Harry'ego z ojcem i bratem:

To najważniejszy moment w jej roku – a zebranie się całej rodziny jest ważniejsze niż kiedykolwiek - zdradza informator "New Idea".

Czy Harry przyjmie zaproszenie od swojej babci i razem z Meghan, Archiem i Lilibet przylecą na święta do Wielkiej Brytanii? Dlaczego królowa aż tak naciska na wnuka?

Królowa chce zebrać całą rodzinę na święta Bożego Narodzenia. Co z Harrym i Meghan?

W kwietniu zmarł mąż królowej Elżbiety II niedługo przed swoimi setnymi urodzinami, a Harry wraz z rodziną ostatecznie przeniósł się za ocean i od tego czasu wywołał już niejeden skandal, chodzi m.in. o wywiad u Oprah Winfrey. Ostatnio media informowały, że królowa nie czuła się najlepiej i trafiła nawet na noc do szpitala, co prawda aktualnie ma cieszyć się dobrym samopoczuciem i już planuje tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, które uwielbia. Niestety z racji wieku Elżbieta II ma obawiać się, że mogą to być jej ostatnie święta – jak informuje „New Idea” i chciałaby, aby cała rodzina znów spotkała się w Sandringham.

„Królowa owija w bawełnę. Powiedziała Harry'emu, że czuje, że to mogą być jej ostatnie święta Bożego Narodzenia i chce poznać swoją prawnuczkę” – zdradza źródło "New Idea", które mówi wprost, że królowa nie ma wobec nich złej woli.

Okazuje się, że jest jeden warunek! Królowa chce, aby Harry pogodził się ze swoim ojcem księciem Karolem:

„Jest oczywiście jeden warunek – Harry pogodzi się ze swoim ojcem” – mówi źródło.

Według "New Idea" książę Karol chce pogodzić się z synem, jeśli on będzie chciał rozmawiać. Co więcej królowa ma być przekonana, że pogodzenie się ojca z synem naprawi też relacje między jej wnukami. Czy Harry zgodzi się przyjechać na święta do rodziny? Jak wiadomo od czasu przeprowadzki do USA już kilka razy odwiedzał Wielką Brytanię, ale zawsze był sam. Tymczasem teraz królowa Elżbieta II ma nadzieję zobaczyć swoje prawnuki! Wnuk spełni jej marzenie?

Królowej Elżbiecie uda się pogodzić Harry'ego z ojcem? Ich szczera rozmowa z pewnością bardzo by ją ucieszyła!

Zdrowie królowej Elżbiety II jest ostatnio tematem numer jeden nie tylko w Wielkiej Brytanii. Od kiedy monarchini pokazała się publicznie, wspierając się na lasce pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat stanu zdrowia 95-letniej królowej. Wygląda na to, że ten trudny rok Elżbieta II chciałaby zakończyć w gronie rodziny. Ten plan się powiedzie?