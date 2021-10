Co się dzieje ze zdrowiem królowej Elżbiety?! Brytyjczycy zaniepokojeni! Ma problemy z poruszaniem się?

Już jakiś czas temu pisaliśmy, że Brytyjczycy drżą o zdrowie i życie swojej królowej. Wszystko przez panującą na całym świecie epidemię koronawirusa . Królowa Elżbieta II jest w grupie podwyższonego ryzyka, ponieważ ta choroba najczęściej atakuje osoby dojrzałe. Mimo realnego zagrożenia monarchini wciąż wykonuje swoje obowiązki i odbywa liczne spotkania. Tylko spójrzcie na poniższe zdjęcia. Czy to bezpieczne! Królowa Elżbieta II nie boi się koronawirusa? Królowa Elżbieta ma 93 lata, a co za tym idzie, jest o wiele bardziej narażona na zachorowanie na koronawirusa niż osoby w młodszym wieku. Dlatego Brytyjczycy z niepokojem patrzą na jej poczynania. Jeszcze niedawno pisaliśmy, że królowa Elżbieta została ewakuowana z Pałacu Buckingham do swojej posiadłości w Windsorze. Wygląda jednak na to, że monarchini wróciła już do Londynu. Ostatnio w mediach pojawiły się zdjęcia ze spotkania królowej Elżbiety z komandorem Stephenem Moorhousem oraz kapitanem Angusem Essenhighem, do którego doszło w Pałacu Buckingham. Co ciekawe, żadne z nich nie zachowało odpowiedniej, bezpiecznej odległości. Ani królowa, ani jej goście nie mieli również na sobie maseczek ochronnych, ani nawet rękawiczek. Myślicie, że to bezpieczne? Może lepiej by było, gdyby królowa Elżbieta na razie ograniczyła swoją aktywność zawodową? Czy to spotkanie było niezbędne?