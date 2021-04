PILNE! Książę Filip nie żyje. Co było powodem śmierci męża królowej Elżbiety?

Książę Filip nie żyje. Pałac Buckingham opublikował oficjalne oświadczenie w którym przekazał bardzo smutną wiadomość o śmierci księcia 99-letniego Filipa.

Książę Filip spędził ostatnie dni w zamku Windsor. Wcześniej przez 28 dni był w szpitalu, do który został przyjęty w połowie lutego z powodu infekcji. Tam też przeszedł operację serca.

Okazuje się, że książę zmarł wśród bliskich

Książę Filip nie żyje:

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn