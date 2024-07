W warszawskim klubie Space Polsat odsłonił tajemnice swojej wiosennej ramówki, a wśród nich prawdziwe gwiazdy i światowe formaty. Wiosną będziemy mogli oglądać Beatę Tyszkiewicz, Iwonę Pawlovic, Bilguuna Ariunbaatara, Julię Pietruchę czy Joannę Moro po transferze z innych stacji. A co działo się na samej prezentacji wiosennej ramówki? Tłum gwiazd i to dobrze ubranych!

Reklama

Więcej zdjęć gwiazd na czerwonym dywanie

Reklama

Na konferencji można było spotkać m.in. Małgorzatę Sochę, która wróciła do formy, bo jej twarz wygląda znów pięknie. Aktorka w sukience do kolan bez ramion i z różową kopertówką Valentino za ponad 5,000 złotych wyglądała OK. Zaś Natalia Siwiec w granatowej mini z metalowym paskiem i torebką na łańcuszku z tylu Chanel 2.55 prezentowała się elegancko i z klasą. Nawet lepiej niż Socha.

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu: