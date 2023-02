Uśmiechnięta Małgorzata Socha w różowym płaszczu na ramówce Polsatu. DUŻO ZDJĘĆ

Małgorzata Socha zaledwie 1,5 miesiąca temu urodziła swoją drugą córeczkę Basię, a już zachwyca niesamowitą figurą. Gwiazda pojawiła się na wiosennej ramówce Polsatu ( Zobacz także: Największe gwiazdy Polsatu na prezentacji wiosennej ramówki! Sokołowska, Sykut, Doda... ZDJĘCIA​ ) i każdy nie mógł oderwać od niej wzroku! Socha w połyskującej czarnej kreacji skradła show! Czy aktorka zamierza szybko wrócić do pracy na plan serialu "Przyjaciółki"? O tym dowiecie się z najnowszego "Flesza"! Co poza tym w numerze? Zdjęcia boskiej Małgorzaty Rozenek-Majdan, która wyjechała na wakacje do Tajlandii. Mamy dużo jej zdjęć! Socha, Rozenek-Majdan i duuuużo mody! Co jeszcze we "Fleszu"? "Flesz" to oczywiście również moda! Sprawdź, które kurtki są najmodniejsze w tym sezonie - ramoneski, bomberki, a może... Zobacz też: Małgorzata Socha w krótkiej sukience czy Paulina Sykut z odważnym dekoltem? Młode mamy zachwyciły na ramówce Polsatu! Która bardziej?​ Szukajcie najnowszego "Flesza" w sklepach już od poniedziałku 6 marca! Do kupienia za jedyne 2,19zł! Socha na okładce "Flesza". Będzie zabierać Basię na plan serialu?