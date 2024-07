Elegancka Doda na imprezie Studia Tańca FNF

1 z 10

Wczoraj w jednym z warszawskich klubów odbyła się impreza urodzinowa Studia Tańca FNF, które należy do Błażeja Szychowskiego. Na evencie oprócz mnóstwa młodych ludzi kochających taniec, pojawiła się oczywiście Doda wraz ze swoim partnerem. Tym razem wokalistka wybierając kreację na wieczór postawiła na elegancką i dość grzeczną stylizację.

Doda miała na sobie krótką czarną rozkloszowaną sukienkę, na którą miała narzucone dopasowane skórzane bolerko. Do tego gwiazda dobrała klasyczne szpilki. Uzupełnieniem stylizacji wokalistki była prosta dziewczęca fryzura zwieńczona frywolnymi warkoczykami. Błażej prezentował się równie elegancko co jego dziewczyna. Choreograf jednak zabawił się modą i do klasycznego ciemnego garnituru założył sportowe buty i czapeczkę z daszkiem.

A wy jak oceniacie stylizację Dody i Błażeja?

