Kosmetyki wyszczuplające ma swojej łazience chyba każda z nas. W końcu nawet jeśli nie działają, tak jak byśmy tego oczekiwały - mamy wrażenie, że coś dla siebie robimy. I słusznie, bo żaden z tych preparatów na pewno nam nie zaszkodzi. Ja chciałam jednak zwrócić uwagę na nowy produkt Elancyla, który stosuje się na noc. Dla mnie to najlepsza pora, bo właśnie po kąpieli, przed snem mam najwięcej czasu na pielęgnację. A Cellu Slim Noc ma fantastyczny zapach i konsystencję. Szybko się wchłania i sprawia, że skóra jest gładsza, i wygląda zdrowiej.

Słowo o produkcie:

Z punktu widzenia chronobiologii, noc to czas odpoczynku dla adypocytów, które uwalniają rezerwy tłuszczów zgromadzonych w ciągu dnia. Elancyl Cellu Slim NOC działa więc w kluczowym momencie, gdy następuje magazynowanie tłuszczów i tworzenie się cellulitu. Organizm działa zgodnie z dobowym rytmem biologicznym, wyznaczanym przez światło dzienne. Dzienny i nocny metabolizm komórkowy różnią się więc od siebie. Rano, gdy kortyzol osiąga najwyższe stężenie we krwi, rozpoczyna się proces uwalniania tłuszczów - adenozynotrifosforan (ATP) czyli paliwo komórek, dostarcza adypocytom energię niezbędną do działania. Wieczorem, gdy organizm jest w fazie spoczynku, dochodzi do magazynowania tłuszczów czyli do lipogenezy.

Cena za 250ml to ok. 130 złotych