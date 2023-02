Kilka miesięcy temu rozpadł się jej związek z organizatorem biegów ekstremalnych Jarosławem Bienieckim. Choć Katarzyna Glinka przeżyła to rozstanie, nie załamała się. Przeciwnie! W wywiadzie z "Party" aktorka wyznała, że zamknęła kolejny rozdział życia i dojrzała do tego, by zacząć nowy, w którym chce zadbać o siebie i swoje dzieci. Glinka wróciła do swoich pasji, kończy pisać książkę i pracuje nad spektaklem inspirowanym wydarzeniami z jej życia. A co z miłością? Czy jest na nią gotowa? Katarzyna Glinka walczy o swoje szczęście! W lipcu aktorka potwierdziła, że jej związek się rozpadł. Po ponad trzech latach Katarzyna Glinka rozstała się z Jarosławem Bienieckim. Pierwsze plotki o kryzysie w ich relacji pojawiły się tuż po narodzinach ich 2,5-letniego synka Leo, ale wówczas para zaprzeczała tym rewelacjom. Co więcej, Glinka sugerowała nawet, że wzięła z Bienieckim cichy ślub, co skutecznie odwróciło uwagę mediów. Kiedy jeden z portali plotkarskich opublikował zdjęcia mężczyzny na randce z inną kobietą, gwiazda "Barw szczęścia" skwitowała, że "brak jej słów, by komentować tę sytuację". Teraz Katarzyna Glinka zdecydowała się udzielić pierwszego wywiadu po rozstaniu. W rozmowie z "Party" aktorka przyznała, że zaczyna w życiu nowy rozdział. Teraz pracuje przede wszystkim nad miłością do samej siebie. Jak jej idzie ten proces? – Od wielu tygodni jestem bardzo zapracowana (śmiech), ale… powoli widzę światełko w tunelu. Nie jestem jeszcze na tyle mocna, żeby stwierdzić, że na pewno nic mnie już w życiu nie złamie. Schematy, w których wyrosłam i przez długi czas funkcjonowałam, są nadal we mnie, ale z pewnością teraz jestem dla siebie łagodniejsza i bardziej uważna niż jeszcze kilka miesięcy temu – mówi "Party"...