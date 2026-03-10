Edyta Zając została prowadzącą programu „Hotelu Paradise” na czas urlopu macierzyńskiego Klaudii El Dursi, dotychczasowej gospodyni show. Niedawno Edyta Zając skończyła nagrania do dwunastej edycji, a na plan wróciła El Dursi, która miała poprowadzić następny, trzynasty sezon hitu. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Klaudia El Dursi pożegnała się z programem po sześciu latach. Oficjalnie nową prowadzącą „Hotelu Paradise” została Edyta Zając. Do sieci trafił emocjonalny wpis.

Edyta Zając przejmuje stery prowadzącej „Hotelu Paradise”. To już oficjalne

Jeszcze niedawno Klaudia El Dursi podzieliła się swoim szczęściem i ogłosiła, że rozpoczyna przygodę z trzynastym sezonem programu „Hotel Paradise”. Niedługo później do sieci trafił pożegnalny wpis, z którego jasno wynikało, że Klaudia El Dursi żegna się z "Hotelem Paradise" po sześciu latach. Celebrytka przekazała, że kończy swoją przygodę z programem.

Głos w sprawie zmian w "Hotelu Paradise" zabrała również Edyta Zając, która ogłosiła, że wraca na plan randkowego show!

Są w życiu takie momenty, które zmieniają wszystko w jednej sekundzie...Kiedy kończyliśmy nagrania do 12. sezonu @hotelparadise.tvn7 , pakowałam walizki z poczuciem, że domykam piękny, ale skończony rozdział.Wróciłam do Polski, odetchnęłam jedynie przez chwilę i... wtedy zadzwonił telefon. W słuchawce usłyszałam głos @lidkakazen , która zażartowała, że ma nadzieję,iż jeszcze nie zdążyłam rozpakować walizek. Następnie padły słowa: 'Wracasz na plan...' napisała.

Edyta Zając już oficjalnie potwierdziła doniesienia o tym, że to właśnie ona została prowadzącą „Hotel Paradise”. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się z fanami radosną nowiną.

Nareszcie z ogromną ekscytacją i sercem bijącym jak szalone, mogę Wam to w końcu ogłosić: Zostaję z Wami na stałe!Przejmuję prowadzenie Hotelu Paradise i już teraz przygotowuję dla Was 13. sezon prosto z gorącej Tajlandii, która znów stała się moim drugim domem na planie

Klaudia El Dursi zabrała głos po odejściu z „Hotelu Paradise”

Kiedy Klaudia El Dursi ogłosiła wieści o pożegnaniu z „Hotelem Paradise”, fani wstrzymali oddech. Jak się okazało, powodem tej decyzji była nowa ścieżka kariery w jej życiu. Teraz Klaudia El Dursi zostanie prowadzącą „Top Model”.

Dziś rano, w programie „Dzień dobry TVN” Klaudia El Dursi opowiedziała o tym, jak dowiedziała się o propozycji prowadzenia hitu TVN.

Dostałam informację, że Lidia Kazen chce się ze mną spotkać na Zoomie. Więc wiedziałam, że albo coś przeskrobałam, albo coś się wydarzyło. Okazało się, że dostałam taką cudowną propozycję i trudno było nie skorzystać komentowała w śniadaniówce.

El dursi nie ukrywa emocji i radości, że otrzymała taką propozycję.

To jest chyba najpiękniejsza ścieżka rozwoju, jaką mogę sobie wymarzyć. Za to jestem bardzo wdzięczna i bardzo mi to schlebia. (...) Tym samym muszę spakować mandżur tajlandzki i wrócić do Polski, stawić czoła nowemu wyzwaniu skomentowała w Dzień Dobry TVN.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia