Klaudia El Dursi to nie tylko gwiazda telewizji, ale także modelka i kobieta sukcesu, która wielokrotnie udowodniła swoją siłę i determinację. Swoją medialną karierę zaczynała w „Top Model”, a później zyskała popularność jako prowadząca „Hotel Paradise”. Teraz, po sześciu latach, Klaudia El Dursi ogłosiła oficjalne pożegnanie z programem. Niespodziewany komunikat wywołał w sieci prawdziwe poruszenie.

Pożegnanie z „Hotelem Paradise”. Klaudia El Dursi żegna się po sześciu latach pełnych emocji

Klaudia El Dursi, dotychczasowa prowadząca „Hotelu Paradise”, ogłosiła swoje odejście po sześciu latach pracy przy jednym z najgłośniejszych reality-show TVN. Przez cały ten czas była nie tylko twarzą programu, ale także wsparciem dla uczestników, budując z nimi niezwykłą więź i przeżywając wspólnie chwile wzruszeń, rywalizacji i wielkich niespodzianek. Produkcja realizowana była w Tajlandii, a kolejne edycje gromadziły przed telewizorami rzesze fanów. Do sieci trafił poruszający wpis.

Czas na nowy rozdział...Po 6 latach żegnam się z Hotelem Paradise. To był piękny czas, pełen niezapomnianych przygód, rozwoju i cudownych ludzi.W życiu zawodowym przychodzi jednak moment, kiedy trzeba zrobić krok naprzód. ogłosiła na Instagramie.

Sensacyjny transfer do „Top Model”. Klaudia El Dursi nową prowadzącą

Po pożegnaniu z „Hotelem Paradise” Klaudia El Dursi zaskoczyła fanów kolejną wiadomością. Prezenterka ogłosiła, że zostaje nową prowadzącą 15. edycji „Top Model”, popularnego show TVN, który co sezon odkrywa nowe talenty świata mody w Polsce.

To niepowtarzalny moment także dlatego, że właśnie „Top Model” był początkiem medialnej drogi El Dursi. W 2019 roku brała udział w 8. edycji programu i mimo że nie wygrała, zdobyła ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów. Teraz, po latach, wraca do programu jako prowadząca . Jej obecność zapowiada prawdziwą rewolucję w telewizyjnym formacie.

Przede mną nowe wyzwanie – dołączam do ekipy Top Model jako nowa prowadząca. Trzymajcie kciuki! dodała we wpisie.

Reakcje fanów na decyzję Klaudii El Dursi. Fala komentarzy

Decyzja o zmianie prowadzącej w dwóch wielkich produkcjach TVN wstrząsnęła widzami. Komentarze w mediach społecznościowych nie pozostawiają wątpliwości – ta zmiana wywołała ogromne emocje. Wielu fanów żałuje, że Klaudia El Dursi żegna się z „Hotelem Paradise”, inni nie kryją radości na wieść o jej powrocie do „Top Model”.

Motyl odleciał z raju. Powodzenia w nowym rozdziale

Hotel bez Ciebie już nie będzie taki sam…

Gratulacje Klaudia! Najodpowiedniejsza osoba na to miejsce! czytamy w komentarzach.

