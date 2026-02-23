Klaudia El Dursi dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka programu "Top Model". Później zadebiutowała w roli prowadzącej "Hotel Paradise", gdzie spotkała się z dużym uznaniem widzów. Prezenterka poprowadziła reality show już dziewięć razy. Teraz zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów, a radosne wieści spotkały się z dużym entuzjazmem.

Klaudia El Dursi przekazała radosną nowinę. Chodzi o "Hotel Paradise"

Klaudia El Dursi to uwielbiana prezenterka programu "Hotel Paradise". Podczas przerwy macierzyńskiej, po narodzinach jej córeczki Carmen, nie mogła prowadzić reality show. Zastąpiła ją wówczas Edyta Zając. Teraz celebrytka ogłosiła fanom, że właśnie doleciała do Tajlandii! To właśnie tam powstanie najnowsza edycja hitowego show, który gwiazda TVN współprowadzi z Edytą Zając.

Klaudia na bieżąco relacjonowała w mediach społecznościowych podróż do egzotycznego raju. Cały, trwający aż 32 godziny lot odbyła razem z córeczką Carmen. Szczęśliwa mama wyznała, że jej córka zniosła tak długą podróż bez płaczu.

Dziewczyny meldują się całe i zdrowe z Tajskiej ziemi. Za nami 32h podróży i ani jednego płaczu. Moja mała dziewczynka jest najdzielniejszą, kochaną istotką i zarażała wszystkich uśmiechem.Plan na najbliższe 1,5 miesiąca? Jeść dużo mango sticky rice i nagrać dla Was 13 sezon Hotelu Paradise napisała Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi pokazała córeczkę. Fani nie kryją zachwytu

Ku zaskoczeniu fanów Klaudia El Dursi zdecydowała, że do Tajlandii, gdzie odbędzie się 13. sezon „Hotelu Paradise”, zabierze ze sobą córeczkę Carmen. Do sieci trafiły urocze fotografie, na których prezenterka trzyma swoją córkę na rękach. Internauci nie kryli zachwytu. W sekcji komentarzy pojawiło się wiele komplementów – zarówno pod adresem urody Klaudii, jak i jej córki.

Dwie gwiazdy internetu Klaudia i przeurocza córcia Carmen

Carmen jest taka śliczna pisali zachwyceni internauci.

